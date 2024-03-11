السجن المشدد 10 سنوات لشخص بسبب توكتوك في كفر الشيخ

قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات كفر الشيخ، برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة، وأحمد فتحي عبد المتعال، نائب رئيس المحكمة، ومحمد أبوزيد، وسكرتارية محمد أبوطالب، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد عشر سنوات عما أسند إليه، ومصادرة المحرر المزور وألزمته المصاريف.

وجاء ذلك في أحداث القضية رقم 5954 لسنة 2023 قسم ثان كفر الشيخ، والمقيدة برقم 3654 لسنة 2023 كلي كفر الشيخ، وجاء في قرار الإحالة الصادر من جهات التحقيق أن المتهم "م.ا.ج. ح.خ"، في غضون شهر شهر مارس 2023 بدائرة قسم ثان كفر الشيخ قام المتهم وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية، بالاشتراك مع آخر مجهول في تزوير توكيل منسوب لمكتب توثيق سيدي سالم، وذلك بتزوير الإمضاءات وخاتم شعار الجمهورية.

واستعمل هذا التوكيل المزور في بيع توكتوك للمجني عليه "ا.م.ع.ب"، واستولى منه على المال نتيجة ذلك وفق ما جاء في التحقيقات، رغم أنه ليس له الحق في بيع التوكتوك، وقرر المحامي العام إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات كفر الشيخ.

وفي التحقيقات التي باشرتها جهات التحقيق، قال المجني عليه إنه اشترى توكتوك من المتهم بمبلغ مالي وتسلمه منه، بموجب التوكيل رقم 351-ح-2023، وجاء بالتوكيل أن للمتهم الحق في بيع وإدارة هذا التوكتوك، وبالاستعلام عن التوكيل تبين أنه مزور.

وأكد المقدم مصطفي محمد منيسي، رئيس قسم مباحث الأموال العامة صحة الواقعة وقيام المتهم بالاشتراك مع آخر مجهول في اصطناع هذا التوكيل، واستطاع من خلاله الاستيلاء على مبلغ مالي من المجني عليه بطرق احتيالية ودون وجه حق.

كما كشفت تحقيقات النيابة العامة من خلال الاستعلام من مرور سيدي سالم، أن التوكتوك رقم 103339 أجرة كفر الشيخ يحمل شاسيه رقم 7888، ماتور رقم 13037موديل 2018 مقيد باسم "ا.ا.ا.م.ا"، وأن التوكيل خاص بأطراف أخرى وتم تزويره، وتداولت المحكمة القضية عدة جلسات حتى أصدرت حكمها السابق.