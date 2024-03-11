ضبط المتهم بقتل شقيقته بسبب الخلاف على الميراث في المنيا

ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، اليوم، المتهم بإنهاء حياة شقيقته بإحدى قرى مركز بني مزار، بسبب خلافات الميراث.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت بلاغا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بقتل عامل شقيقته طعنا، بسبب خلافات الميراث بإحدى قرى مركز بني مزار.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين طعن (ع . أ. م - 33 سنة) مقيم بإحدى قرى مركز بني مزار، شقيقته ربة منزل، ما تسبب في وفاتها في الحال، بسبب خلافات الميراث.

نقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتم القبض على المتهم، وكلف المحامي العام لنيابات شمال المنيا، المباحث الجنائية، بمحضر تحريات حول الواقعة وظروفها وملابساتها.