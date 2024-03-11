قصف إسرائيلي على أحياء سكنية على وسط وجنوب قطاع غزة

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قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أحياء سكنية في مدينتي دير البلح وخان يونس وسط وجنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر صحفية، إن قوات الاحتلال قصفت أحياء سكنية كاملة بمنطقة القرارة شمال شرق خان يونس جنوب قطاع غزة، وفق وكالة الأنباء الفلسطنية.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال تعمدت تدمير المنازل في المنطقة ونسفها بالكامل.

وشنت طائرات الاحتلال غارات شمال مدينة حمد في خان يونس، كما قصفت مدفعية الاحتلال منازل المواطنين جنوب شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

في وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 31 ألفًا و112 شهيدًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقال بيان صادر عن صحة غزة، إن العدوان أسفر عن تسجيل 72 ألفًا و760 إصابة.

وأضاف أن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب سبع مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 67 شهيدًا و106 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشار إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

ولفتت صحة عزة، إلى أن 72% من ضحايا العدوان هم من الأطفال والنساء، مشيرة كذلك إلى ارتفاع حصيلة شهداء سوء التغذية والجفاف إلى 25 شهيدًا.