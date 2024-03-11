اليونان تسمح الآن للغواصين باستكشاف حطام ثلاث سفن قديمة

أعلن مسئولون محليون، أنه أصبح مسموحا الآن للغواصين الهواة باستكشاف حطام هائل لثلاث سفن غارقة، ممتلئة بالقطع الأثرية من العصور القديمة والرومانية والبيزنطية.



ومن المقرر أن ترافق الأطقم المحلية المرخصة الغواصين وتقوم بالإشراف عليهم فيما يتفحصون الكنوز في مواقع بالقرب من فولوس في خليج باجيستيك. وأسفر غرق السفن السابقة عن دروع برونزية وتماثيل رخامية وخزف ومجوهرات ذهبية وعملات فضية.



يشار إلى أن بحر أيجة مليء بحطام السفن من العصور القديمة، وهناك الكثير منها في قاع البحر. ويراقب خفر السواحل حطام السفن ويمكن إلقاء القبض على أي شخص يغوص بشكل غير مرخص بالقرب منها. وينتاب القلق السلطات من أن التحف الثمينة قد تُسرق.



وحتى الآن، لم يتم السماح سوى لخبراء الآثار المدربون وغيرهم من الخبراء بزيارة المتاحف الثلاثة الواقعة تحت سطح البحر وحتى هم يحتاجون لتصريح خاص.



ولكن إعلان وزارة الثقافة اليونانية الذي جاء في نهاية فبراير يأتي بعدما أقامت السلطات مشروعا تجريبيا يخضع للإشراف بالقرب من جزيرة ألونيسوس الذي يسير بسلاسة منذ 2019، بحسب الوزارة.



وبالتالي تنتظر الكنوز الغواصين والوزارة على حد سواء، حيث إن السياحة المربحة سوف تعود على الوزارة بالنفع.