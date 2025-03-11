 مجلس سلامة النقل الأمريكى يحث على حظر بعض رحلات المروحيات بمطار واشنطن - بوابة الشروق
الثلاثاء 11 مارس 2025 9:54 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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مجلس سلامة النقل الأمريكى يحث على حظر بعض رحلات المروحيات بمطار واشنطن

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 11 مارس 2025 - 9:17 م | آخر تحديث: الثلاثاء 11 مارس 2025 - 9:17 م

أوصى محققون اتحاديون، يبحثون عن سبب حدوث تصادم في يناير بين طائرة ركاب ومروحية عسكرية بالقرب من واشنطن العاصمة، والذي أسفر عن مقتل 67 شخصا، اليوم الثلاثاء بحظر بعض رحلات المروحيات لتحسين السلامة.

وكانت مروحية عسكرية قد اصطدمت مع طائرة تابعة لشركة "أمريكان ايرلاينز" أثناء اقترابها من مطار رونالد ريجان الوطني فوق نهر بوتوماك في 29 يناير. وكان من بين الضحايا 28 من أعضاء مجتمع للتزلج على الجليد.

وقالت رئيسة مجلس سلامة النقل الوطني جينيفر هومندي إنه وفقا للممارسة الحالية، يمكن أن تكون المروحيات والطائرات قريبة من بعضها البعض وتفصلهم مسافة 75 قدما أثناء الهبوط.

وقالت إن المحققين حددوا 15214 حالة تلقت خلالها الطائرات تنبيهات بشأن وجود مروحيات على مسافة قريبة منها خلال الفترة بين أكتوبر 2021 وديسمبر 2024.


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