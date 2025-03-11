شراكة بين مؤسسة التمويل الدولية ومجموعة كازيون لتعزيز تجارة التجزئة في المغرب

-المؤسسة تقرض شركة كازيون 30 مليون دولار لتوسيع أنشطتها وعملياتها في المغرب

-حسن هيكل: القرض يعزز مركزنا كأكبر متجر لبيع مواد البقالة والمواد الغذائية بأسعار مخفضة من المغرب إلى السعودية

-متوقع أن يؤدي التوسع إلى توفير 3 آلاف فرصة عمل



تعمل مؤسسة التمويل الدولية على توسيع نطاق شراكتها مع مجموعة كازيون دعماً لتطوير وتوسيع تجارة التجزئة في قطاع البقالة والمواد الغذائية في المغرب، بهدف توفير المواد الغذائية عالية الجودة، وخلق عشرات الآلاف من فرص العمل، خاصةً للشباب والنساء في المناطق الريفية في المغرب، بحسب بيان المؤسسة اليوم.



وسيساعد القرض المقدم من مؤسسة التمويل الدولية بقيمة 30 مليون دولار إلى شركة كازيون على توسيع نطاق أنشطتها وعملياتها في المغرب، وزيادة سعة متاجر التجزئة والتخزين لديها، ومن المتوقع أن يؤدي هذا التوسع إلى توفير 3 آلاف فرصة عمل.



وتأسست شركة كازيون مصر في عام 2014، وأصبحت من كبرى محلات التجزئة لبيع مواد البقالة والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، وليها أكثر من 1000 فرع و5 مراكز توزيع في 22 محافظة، وتدير كازيون المغرب، التي تأسست في عام 2023، حاليا أكثر من 150 متجراً للبيع بالتجزئة بأسعار مخفضة ومركز توزيع واحد، وتقدم مجموعة متنوعة من مواد البقالة والسلع الغذائية بأسعار معقولة للمستهلكين ذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة، لا سيما في المناطق التي تعاني نقص الخدمات.



وسيدعم هذا المشروع تطوير سلسلة قيمة حديثة لقطاع التجزئة في المغرب وفق استراتيجية مؤسسة التمويل الدولية المعنية بالاستثمار في قطاع التجزئة في أفريقيا دعماً لسلامة الغذاء لمن هم في أمس الحاجة إليه.



وتعليقا على ذلك، قال حسن هيكل، المؤسس والرئيس التنفيذي لكازيون: "نشعر بالفخر بتعميق شراكتنا طويلة الأمد مع مؤسسة التمويل الدولية، وغيرها من المؤسسات المالية العالمية"، وأضاف: "يعزز هذا القرض مركزنا كأكبر متجر لبيع مواد البقالة والمواد الغذائية بأسعار مخفضة على مستوى أفريقيا والمنطقة العربية من المغرب إلى السعودية، حيث نخدم أكثر من نصف مليون عميل يوميا، وسنظل ملتزمين بتوفير مواد البقالة والمواد الغذائية بأسعار ميسورة بهدف دعم مجتمعاتنا وتحقيق الازدهار والتميز لموظفينا في العمل".



بدوره، قال شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي: "إن الحصول على السلع الأساسية الجيدة بأسعار ميسورة ضروري لضمان الأمن الغذائي وتحسين سبل كسب العيش، مضيفا أن توسيع أنشطة كازيون لا يعزز قطاع التجزئة الحديث ويوفر السلع بأسعار مخفضة في المغرب فقط، بل يسهم في تسهيل وصول الأطعمة المغذية إلى الأسر بالبلاد".

وأوضح، "أن هذا الاستثمار بين بلدان الجنوب يعزز تنمية القطاع الخاص ويقوي الروابط الاقتصادية الإقليمية لتحقيق الرخاء المشترك".



جدير بالذكر أن مؤسسة التمويل الدولية ستدعم استراتيجية كازيون لتوفير فرص العمل للمرأة من خلال دمج المساواة بين الجنسين في إطار الشركة الخاص بالتوظيف والترقيات، فضلاً عن مساعدة كازيون المغرب على تطوير أنظمة وإجراءات شاملة للإدارة البيئية والاجتماعية تتماشى مع معايير مؤسسة التمويل الدولية.



ويتسق هذا المشروع مع إطار الشراكة الاستراتيجية لمجموعة البنك الدولي مع المغرب للسنوات المالية 2019-2025، لدعم زيادة فرص العمل في القطاع الخاص وتحسين نوعيتها وتنمية رأس المال البشري. كما يتسق مع استراتيجية مجموعة البنك الدولي المعنية بالمساواة بين الجنسين 2024-2030، التي تهدف إلى تسريع وتيرة تحقيق المساواة من أجل مستقبل أكثر استدامة وقدرة على الصمود وشمولاً للجميع.



وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، استثمرت مؤسسة التمويل الدولية 2.9 مليار دولار في مصر و1.6 مليار دولار في المغرب لدعم تنمية قطاع خاص مستدام وشامل وأكثر قدرة على الصمود.