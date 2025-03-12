التعاون الإسلامي: الاتفاق بدمج قسد في مؤسسات الدولة خطوة للحفاظ على وحدة سوريا

أكدت منظمة التعاون الإسلامي، أن "الاتفاق"بدمج" كافة المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية"قسد" في إطار الدولة السورية،خطوة إلى الأمام للحفاظ على وحدة وسيادة سوريا.

ورحبت المنظمة، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقرا لها، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، "بتوقيع الاتفاق الذي يقضي باندماج المؤسسات المدنية والعسكرية كافة في شمال شرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة السورية.

وأكدت المنظمة، التي تضم في عضويتها 57 دولة ، أن الاتفاق خطوة إلى الأمام للحفاظ على وحدة وسيادة سوريا، وللمضي قدمًا نحو بناء مؤسسات الدولة السورية من أجل تحقيق تطلعات كل أبناء الشعب السوري.

ووقع الرئيس الانتقالي أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديموقراطية مظلوم عبدي أمس الاثنين اتفاقا يقضي "بدمج" كافة المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية، وفق ما أعلنت الرئاسة السورية.