محافظ قنا يستجيب لشكوى مواطن ويغرم سائقًا خالف تعريفة الركوب

استجابت محافظة قنا، لشكاوى أحد المواطنين الواردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، بشأن قيام أحد السائقين برفع قيمة الأجرة وعدم الالتزام بالتعريفة الرسمية.

وأصدر اللواء مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، إجراءات رادعة ضد أحد سائقي سيارات الأجرة، إثر ثبوت مخالفته لتعريفة الركوب المقررة، ووجه أجهزة المحافظة المعنية، بالتنسيق مع إدارة المواقف، لفحص الشكوى والتحقق من صحتها.

وقامت اللجنة المشكلة، بضبط السيارة المخالفة وتوقيف المركبة المشكو في حقها واتخاذ الإجراءات القانونية، حيث تم توقيع غرامة مالية قدرها 1000 جنيه على السائق المخالف، وفقًا للوائح والقوانين المنظمة، مع توجيه وإلزام السائق بحسن معاملة المواطنين وعدم منع أي راكب من التحميل، مع التحذير من تكرار المخالفة.

وأكد محافظ قنا، أن أجهزة المحافظة لن تتهاون مع أي محاولات لاستغلال المواطنين، وهناك تعليمات مشددة بتكثيف الرقابة على كافة المواقف لضمان الالتزام الكامل بالتعريفة المقررة.

وتؤكد محافظة قنا، أنها تولي اهتمامًا بالغًا بجميع الشكاوى التي ترد إليها، وتعمل على حلها على مدار الساعة، وتناشد المواطنين بالإبلاغ عن أي تجاوزات عبر القنوات الرسمية.