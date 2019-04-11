تونس تطلق حملة تلقيح لاحتواء تفشي مرض الحصبة الوبائي

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أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم الأربعاء، عن إطلاق حملة تلقيح في ظل الانتشار الوبائي لمرض الحصبة، والذي أودى بحياة 28 شخصًا.

وأعلنت الوزارة عن تعميم التلقيح في أنحاء البلاد لتشمل كل الأطفال حديثي الولادة، وكذلك ممن تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر و11 شهرا في المراكز الصحية وتلقيح الأشخاص المحيطين بالمصابين بالحصبة.

وتفشى المرض في خلال أشهر بولايات القصرين وصفاقس والقيروان، وأدى إلى إصابة 1596 شخصا بحسب وزارة الصحة بجانب 28 حالة وفاة.

وتأتي هذه الاجراءات في أعقاب كارثة صحية اهتزت لها تونس إثر وفاة 15 طفلا حديث الولادة في قسم التوليد بمستشفى الرابطة العمومي في العاصمة.

وتحقق لجنة طبية والنيابة العامة في أسباب الوفاة التي تعود إلى مارس الماضي.