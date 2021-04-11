قصر باكنجهام يعلن إقامة جنازة الأمير فيليب السبت 17 أبريل بكنيسة سانت جورج

أعلن قصر باكنجهام أن جنازة دوق إدنبرة ستقام يوم السبت المقبل فى تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش فى كنيسة سانت جورج فى وندسور، وتم تكييف الترتيبات، التى ستحتفل وتعكس حياته الثرية.

ومن المقرر أن يكون هناك ثمانية أيام من الحداد الوطنى قبل الجنازة، والتى ستكون جنازة ملكية احتفالية وليست جنازة رسمية.

وقال متحدث باسم القصر: "فى حين أن هذا وقت حزن، فإن الأيام المقبلة ستكون فرصة للاحتفال بحياة رائعة"، وفقا لموقع هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سي".

وفى يوم الجنازة، سيتم نقل نعش الأمير فيليب مسافة قصيرة إلى كنيسة القديس جورج لتقديم الخدمة، كما سوف يسير أفراد العائلة المالكة بمن فيهم أمير ويلز خلف التابوت، وستسافر الملكة بشكل منفصل إلى الكنيسة الصغيرة ثم سيتم دفن الدوق فى Royal Vault of the Church.

وطُلب من أفراد الجمهور عدم حضور أى من فعاليات الجنازة، تماشيًا مع نصائح الصحة العامة، وطلبت العائلة المالكة من الناس عدم ترك الزهور والتكريم فى المساكن الملكية.