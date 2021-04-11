ضبط سائق النقل بطل فيديو السير عكس الاتجاه بالجزيرة الوسطى في البحر الأحمر

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) بشأن مرور إحدى السيارات المخالفة بالجزيرة الوسطى بالبحر الأحمر، وضبط السيارة وقائدها.

كانت أجهزة وزارة الداخلية قد واصلت جهودها لكشف ملابسات ما تم تداوله على موقع (فيس بوك) بشأن مقطع فيديو يتضمن مرور إحدى سيارات النقل أعلى الجزيرة الوسطى لشارع الحجاز أمام أحد المخازن بدائرة قسم شرطة أول الغردقة بمديرية أمن البحر الأحمر.

وبالفحص وإجراء التحريات، تم تحديد السيارة المشار إليها، وتبين أنها تابعة لإحدى شركات المواد الغذائية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط السيارة وقائدها، وتبين أنه (سائق بالشركة المشار إليها – مقيم بمحافظة قنا) ، وتبين عدم توافر شروط الأمن والمتانة للسيارة وانتهاء التراخيص اللازمة. واعترف قائد السيارة بارتكاب الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.



