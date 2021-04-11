 مسؤول سوداني: لا نريد الدخول في حرب مع إثيوبيا وإذا فرضت علينا سننتصر - بوابة الشروق
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مسؤول سوداني: لا نريد الدخول في حرب مع إثيوبيا وإذا فرضت علينا سننتصر

السودان واثيوبيا
السودان واثيوبيا
وكالات
نشر في: الأحد 11 أبريل 2021 - 9:47 م | آخر تحديث: الأحد 11 أبريل 2021 - 9:47 م
أكد عضو مجلس السيادة السوداني، ياسر العطا، أن جيش بلاده لن يفرط في أراضي البلاد، لافتا إلى أنه إذا فرض على السودان الحرب بسبب النزاع مع إثيوبيا على مناطق الفشقة، فإن بلاده ستنتصر.

وقال العطا، في بيان صدر عن السيادة السوداني، اليوم الأحد، إن "السودان لن يتنازل عن مناطق الفشقة بوصفها أراضٍ سودانية، مضيفا "لا نريد الدخول في حرب، وإذا فرضت علينا سننتصر لأننا على حق".

وتابع "نحن في المؤسسة العسكرية لن نقاتل أي سوداني".وأضاف الفريق الركن العطا "إننا في المؤسسة العسكرية لا نطمع في السلطة إطلاقا بل نريد سودانا ديمقراطيا حرا معافى من الحروب والعنصرية والجهوية".

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