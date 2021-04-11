الحكومة الألمانية تدعم شبكة الاتصالات النقالة للجيل السادس بـ700 مليون يورو

تعتزم الحكومة الألمانية دعم شبكة الاتصالات النقالة للجيل السادس بعدة مئات من ملايين اليورو.

وفي تصريحات لصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية الصادرة غدا الاثنين، قالت وزيرة البحث العلمي الألمانية، انيا كارليتسك إن " شبكة الجيل السادس ستكون تكنولوجيا البيانات النقالة للمستقبل وستحدث ثورة في اتصالاتنا في العقد المقبل".

وأضافت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي:" يجب أن نفكر في بعد غد وأن نسهم في التكنولوجيات الرئيسية الجديدة والمعايير في تكنولوجيا الاتصالات من البداية".

وحسب كارليتسك، فإن من المنتظر دعم شبكة الجيل السادس حتى عام 2025 بنحو 700 مليون يورو لتحل محل شبكة الجيل الخامس اعتبارا من عام 2030.

وأفادت الصحيفة بأن سرعة نقل البيانات عن طريق شبكة الجيل السادس تفوق سرعة الجيل الخامس بأكثر من مئة مرة، وقالت الوزيرة عن الشبكة إنها أيضا: " تقدم مزايا كبيرة للاتصالات النقالة لكل فرد وكذلك لقطاعينا الصناعي والزراعي "، وذكرت أن هذه الشبكة ستفتح إمكانيات جديدة للتعاون عن بُعْد، ليس فقط في الحياة اليومية في المكاتب بل في الإنتاج كذلك.

وتابعت الوزيرة أن الشبكة تتيح العلاج عن بُعْد في مجال الطب بشكل أفضل كثيرا.

ولفتت كارليتسك إلى أهمية وجود استثمارات كبيرة من أجل تعزيز الاستقلالية التكنولوجية لألمانيا ولأوروبا على المدى البعيد.

كان الاتحاد الأوروبي بدأ في يناير الماضي مبادرة باسم "هكسا إكس" لدعم شبكة الجيل السادس وخصص 900 مليون يورو لهذا الغرض.