عرضت فضائية «روسيا اليوم» مقطع فيديو يرصد أول ظهور للأمير حمزة برفقة الملك عبد الله الثاني بعد الأحداث الأخيرة، حيث أعلن العاهل الأردني، الأربعاء الماضي، أن الفتنة وئدت في البلاد بعد خلاف مع أخيه غير الشقيق ولي العهد السابق، الأمير حمزة بن الحسين.



وزار العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، برفقة الأمير حمزة بن الحسين وعدة أمراء، الأضرحة الملكية بمناسبة مئوية الدولة، وذلك في أول ظهور لهما سويا بعد الأزمة الأخيرة.



ورافق الملك ضمن الوفد، ولي العهد والأمير الحسن بن طلال، والأمير فيصل بن الحسين، والأمير علي بن الحسين، والأمير هاشم بن الحسين، والأمير راشد بن الحسن، والأمير رعد بن زيد، والأمير غازي بن محمد، والأمير طلال بن محمد.



