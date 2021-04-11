 كوكا يدعم تريزيجيه برسالة مؤثرة بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي - بوابة الشروق
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كوكا يدعم تريزيجيه برسالة مؤثرة بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي

محمد ثابت
نشر في: الأحد 11 أبريل 2021 - 3:36 م | آخر تحديث: الأحد 11 أبريل 2021 - 3:36 م

ساند أحمد حسن كوكا، مهاجم أولمبياكوس اليوناني، محمود حسن تريزيجيه، لاعب استون فيلا الإنجليزي والمنتخب الوطني، بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي في مباراة فريقه أمام ليفربول بالبريميرليج.

وتعرض تريزيجيه لإصابة في الركبة أضطر على أثرها لمغادرة مباراة فريقه أمام ليفربول باكيًا قبل 10 دقائق من انتهاء اللقاء، بعد تدخل من ألكسندر آرنولد، وحرص محمد صلاح، نجم الريدز على الإطمئنان على تريزيجيه قبل مغادرته للمباراة.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية، صباح اليوم الأحد، أن الآشعة التي خضع لها تريزيجيه قد أثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبي بالركبة، الأمر الذي سيبعده عن الملاعب الفترة المقبلة.

ودعم كوكا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تريزيجيه، قائلًا:" ربنا يشفيك يا صاحبي ويصبرك، بإذن الله هترجع أحسن من الأول، بالإرادة والعزيمة هترجع أقوى، بالإيمان والرضا هترجع أقوى، افتكر دائمًا إن كل ده هيقويك بعد كده، كلنا وراك وجنبك يا حبيبي".


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