وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون اليوم المزيد من العقوبات ضد روسيا

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يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج، اليوم الاثنين، فرض المزيد من العقوبات على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، مع التركيز على واردات النفط.

وقال المفوض السامي للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في مستهل الاجتماع إن الوزراء سوف يناقشون "الخطوات التالية" في العقوبات، وسط معارضة ألمانيا والمجر والنمسا لخطوات الاتحاد الأوروبي تجاه حظر واردات النفط الروسي.

ويحضر بوريل الاجتماع في لوكسمبورج بعد التعهد بالمزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا إلى جانب رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين خلال زيارة لأوكرانيا يوم الجمعة الماضي.

وأكدت وزيرة الخارجية األمانية أنالينا بيربوك مجددا تعهد بلادها بالتخلص من الاعتماد على واردات النفط والفحم والغاز الروسية، وأكدت أن الاتحاد الأوروبي يحتاج "خطة مشتركة منسقة للتمكن من التخلص تماما من الوقود الأحفوري".

وأيدت أيرلندا وجمهورية التشيك وهولندا خطوات استهدات واردات النفط الروسية في الجولة التالية من العقوبات بعد فرض الحظر الأسبوع الماضي على الفحم الروسي.

ومع ذلك، أكدت هولندا وأيرلندا أهمية الحفاظ على وحدة التكتل في فرض العقوبات قبل الاجتماع في لوكسمبورج.