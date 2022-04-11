واصلت أسعار العقود الآجلة للنفط تراجعها خلال تعاملات اليوم الاثنين لتصل إلى مستويات ما قبل الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير الماضي، على خلفية تعرض الصين حاليا لأسوأ تفش لفيروس كورونا المستجد منذ عامين مما يزيد المخاوف من تراجع الطلب على الطاقة في أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم.



وتراجع سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي إلى أقل من 95 دولار للبرميل ليصل إلى أقل مستوى له منذ أواخر فبراير الماضي. وكان عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في مدينة شنغهاي الصينية قد ارتفع مجددا رغم فرض قيود وإجراءات الإغلاق على عدة ملايين من سكان المدينة.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن النفط فقد أغلب مكاسبه التي حققها في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا والذي أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار الخام، مضيفة أن الهيكل الضعيف لمنحنى العقود الآجلة للنفط خلال الأيام الأخيرة، يشير إلى تراجع المخاوف من نقص الإمدادات، وأنه لا يوجد حتى الآن ما يشير إلى انهيار صادرات النفط الروسي رغم العقوبات الدولية على موسكو.



وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط اليوم بمقدار 54ر4 دولار إلى 72ر93 دولار للبرميل تسليم مايو المقبل. وتراجع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بمقدار 22ر4 دولار إلى 56ر98 دولار للبرميل تسليم يونيو المقبل.