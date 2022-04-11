رئيس الوزراء الإيطالي يصل للجزائر لتوقيع اتفاق لزيادة نسبة إمدادات الغاز

وصل رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، اليوم الإثنين للعاصمة الجزائرية، الجزائر لتوقيع اتفاق لزيادة نسبة إمدادات الغاز في إطار مساعي روما التخلي التدريجي عن اعتمادها على الغاز الروسي.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسامد" أن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، كان برفقة "دراجي" خلال تلك الزيارة التي تأتي "لتعزيز تعاون تاريخي ووثيق أكثر فأكثر، في العديد من المجالات، لاسيما في ميدان الغاز، وحول المسائل الاقتصادية والإقليمية والدولية".

ونوهت الوكالة بأن إيطاليا أكبر مستورد للغاز الجزائري، الذي يوفر ثلث احتياجاتها الغازية، مشيرة إلى أن روما دائما ما تعبر عن الإرادة بتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.