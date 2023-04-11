طلبت الحكومة الألمانية، اليوم، من السفيرة مريم علي موسى سفيرة تشاد في ألمانيا مغادرة برلين في غضون 48 ساعة، وذلك ردا على طرد السفير الألماني في إنجمينا، بحسب ما أفادت دير شبيجل الألمانية.

كان السفير الألماني في تشاد جوردون كريكه، وصل إلى برلين الأحد الماضي بعد إعلان حكومة تشاد طرده.

وكان المجلس العسكري الحاكم في تشاد قد اتهم كريكه في السابق بـ "السلوك الفظ" وأعلن أنه شخص غير مرغوب فيه.

وبررت الحكومة التشادية خطوتها بـ"الموقف الوقح" و"عدم احترام العادات الدبلوماسية" من جانب الدبلوماسي الألماني.

وكان كريكه تولى منصبه سفيرا لألمانيا في تشاد في يوليو 2021 بعد أن شغل مناصب مماثلة في النيجر وأنغولا والفلبين. كما كان ممثل ألمانيا الخاص لمنطقة الساحل.

وانتقد كريكه تأجيل إجراء الانتخابات، كما انتقد حكمًا صدر العام الماضي سيسمح للزعيم العسكري المؤقت محمد إدريس ديبي بخوض انتخابات عام 2024، بحسب دويتشه فيله الألمانية.

وكان قادة الجيش في الدولة الواقعة في وسط أفريقيا قد وعدوا في الأصل بفترة انتقالية 18 شهرًا قبل إجراء انتخابات، عندما نصبوا ديبي الابن رئيسًا مؤقتًا، بعد إعلان مقتل والده إدريس ديبي إيتنو أثناء وجوده في جبهة القتال ضد متمردين عقب ثلاثة عقود في السلطة.

لكن المجلس العسكري مدد الجدول الزمني العام الماضي لعامين آخرين لتتأخر الانتخابات حتى أكتوبر 2024، ما أشعل احتجاجات تم قمعها بوحشية وقُتل فيها عشرات المدنيين، وكذلك أثار قلق القوى الإقليمية والولايات المتحدة التي حذرت من تمديد الحكم العسكري.