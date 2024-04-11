سلطات منطقة خاركيف شرقي أوكرانيا تأمر بإجلاء الأطفال

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أمرت سلطات منطقة خاركيف شرقي أوكرانيا، التي تضررت بشدة جراء القصف الروسي، بالإجلاء القسري للأسر التي لديها أطفال من 47 قرية قرب الحدود مع روسيا.

وأعلن أوليه سينيهوبوف الحاكم العسكري للمنطقة، اليوم الخميس، عبر تطبيق تليجرام، أن القرار يشمل ثلاث مناطق هي بوهودوخيف وإيزيوم وخاركيف، ذاكرا أن القرار لا يشمل عاصمة الإقليم.

ويرجع السبب في الإجلاء إلى قصف الجيش الروسي للبلدات بشكل شبه يومي. وتعهد الحاكم بتقديم المساعدة الإنسانية والقانونية المناسبة للمتضريين.

وتسبب القصف الروسي على قرية ليبتسي في منطقة خاركيف /10 كيلومترات من الحدود الروسية/ في مقتل طفلة أمس الأربعاء.

وذكر وزير الطاقة جيرمان جالوشتشينكو عبر موقع فيسبوك اليوم الخميس، أن البنية التحتية للطاقة في مناطق خاركيف ولفيف وكييف وزابوريجيا تم قصفها بشدة بضرات صاروخية روسية الليلة الماضية.