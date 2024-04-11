 ثاني أيام عيد الفطر.. توافد المواطنين على حديقة الأسرة والطفولة بكفر الشيخ - بوابة الشروق
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ثاني أيام عيد الفطر.. توافد المواطنين على حديقة الأسرة والطفولة بكفر الشيخ

محمد نصار
نشر في: الخميس 11 أبريل 2024 - 1:03 م | آخر تحديث: الخميس 11 أبريل 2024 - 1:03 م

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، توافد آلاف المواطنين من مركز ومدينة دسوق والمراكز المجاورة على حديقة الأسرة والطفولة والرحلات النيلية بكورنيش النيل بدسوق، فى ثانى أيام عيد الفطر المبارك.

وواصلت أجهزة الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، رفع درجة الاستعداد بجميع المرافق والخدمات ومستوى النظافة بالحدائق والمتنزهات العامة والميادين الرئيسية بالمدينة وكورنيش النيل بدسوق؛ لاستقبال الزوار لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك والاستمتاع بالطبيعة الخلابة وضفاف النيل والرحلات النيلية، التى استمرت على مدار اليوم تحت إشراف جمال ساطور رئيس مركز ومدينة دسوق، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تنفيذا لتوجيهات محافظ كفر الشيخ.

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