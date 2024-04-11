نيوكاسل يونايتد يُعلن تجديد التعاقد مع نجم الفريق

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، اليوم الخميس، تجديد التعاقد مع البرازيلي الدولي جويلينتون لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم، بعد سلسلة من اللقاءات الإيجابية مع اللاعب وممثليه، لكن دون الكشف عن مدة التعاقد.

وكتب النادي عبر موقعه الإلكتروني: «يسُر نادي نيوكاسل يونايتد أن يعلن أن جويلينتون قد وقع عقدًا جديدًا طويل الأمد في سانت جيمس بارك».

ووفقا لـ فابريوز رومانو الخبير في سوق الانتقالات، والصحفي بشبكة سكاي، فإن جويلينتون قد وقع على عقد مدته 4 سنوات مع النادي الإنجليزي.

وانضم لاعب خط الوسط البرازيلي إلى صفوف «الماكابايس» قادما من هوفنهايم في صفقة قياسية للنادي في عام 2019، وشارك منذ ذلك الحين في 179 مباراة، وسجل 25 هدفًا.

لعب اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا في البداية كمهاجم، وكان بمثابة اكتشاف في دور خط الوسط العميق تحت قيادة المدرب إيدي هاو، وكان قوة دافعة الموسم الماضي عندما وصل النادي إلى نهائي كأس كاراباو وتأهل لدوري أبطال أوروبا.

فيما سجل صاحب الـ 27 عامًا أول ظهور له مع المنتخب البرايلي في يونيو 2023 في الفوز 4-1 على غينيا، في تصفيات كأس العالم.

وقال جويلينتون بعد تجديد التعاقد: «أشعر إنني بحالة جيدة. أشعر بسعادة كبيرة وعائلتي سعيدة. لقد حدثت أشياء كثيرة خلال السنوات التي قضيتها هنا. لقد تعلمت الكثير ونضجت كثيرًا، وبالنسبة لي، القدوم إلى نيوكاسل كان أفضل قرار في مسيرتي».

وتابع: «أحب اللعب للنادي. أحب النادي وأحب المشجعين. أجرينا الكثير من المناقشات وأردت دائمًا أن أكون هنا. أنا سعيد بالاستمرار وآمل أن أحقق النجاح في السنوات القادمة».