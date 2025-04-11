الزمالك: زيزو الآن في الأهلي

أكد حازم إمام، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك أنه كان يحصل على تطمينات باستمرار من أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق بعدم التوقيع لأي نادٍ آخر، خلال فترة مفاوضات تجديد التعاقد بين الطرفين.

وقال حازم إمام في تصريحات لبرنامج الكابتن على قناة دي إم سي: "أحمد سيد زيزو كان يقول لنا أشياءً، ولا يمكننا أن نكذبه، كان يعطينا معلومات خلال المفاوضات معه أنه لم يوقع للأهلي، لذلك كيف سنكذبه؟".

وأضاف: "المعلومات التي قالها لنا زيزو دفعت عمرو الجنايني، عضو لجنة التخطيط ونحن أيضًا لنفي توقيعه للأهلي كما كان يتردد في وسائل الإعلام.. زيزو قال لي إنه يريد الاستمرار لتسجيل 40 هدفًا كي يصبح الهداف التاريخي للنادي".

وتابع: "زيزو كان يؤكد لنا أنه يحب الزمالك ويريد أن يكون أسطورة وأنه سيبقى في النادي، وكان يطمئننا دائمًا، حتى بعد المشاكل التي حدثت".

وأكمل: "أحمد زيزو دائمًا ما كان يذكر المشاكل مع مجلس الإدارة، لكنه كان موافقًا على الأمور المالية عندما تولينا المفاوضات منذ 3 أسابيع، وأخبرت والده أنه لا يعامل الزمالك وفقًا لمن يديره، ويجب معاملته ككيان، والزمالك ليس ملك من يديرونه الآن".

وأتم حازم إمام تصريحاته قائلًا: "زيزو تواصل أنه يريد الاستمرار مع الزمالك بعد حدوث الأزمة، ولكن الأمر انتهى، وأي حديث أخر لا يفيد.. زيزو الآن في الأهلي ولذلك الحديث عن أموره الآن غير مهمة".