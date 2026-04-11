ليبيا توقع أول ميزانية موحدة للدولة منذ أكثر من 13 عاما

أفاد مصرف ليبيا المركزي في بيان له، السبت، إن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وافقا على أول ميزانية موحدة للبلاد منذ أكثر من 13 عاما.

وأضاف المصرف المركزي أن موافقة المجلسين التشريعيين المتنافسين على الميزانية يمكن أن تساعد في تعزيز الاستقرار المالي، ويمثل خطوة مهمة نحو إنهاء سنوات من الانقسام المالي، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

وقال في البيان "يعرب مصرف ليبيا المركزي عن ترحيبه بتوقيع الملحق رقم (1) للاتفاق التنموي الموحد والذي يتضمن اعتماد الجداول العامة للإنفاق للدولة الليبية... في خطوة تعكس تقدما حقيقيا نحو توحيد السياسة المالية وتعزيز الانضباط في إدارة الانفاق العام".

وتابع "يمثل هذا الاتفاق محطة فصلية إذ يعد أول توافق على إنفاق موحد على مستوى كامل التراب الليبي منذ أكثر من 13 عاما، حيث تم اعتماد إطار مالي قائم على القدرة المالية الفعلية للدولة بما يحقق متطلبات الاستدامة المالية ويرسخ أسس التنمية المتوازنة في مختلف مناطق ليبيا".

يذكر أن ليبيا، وهي منتج مهم للنفط، منقسمة بين إدارتين في الغرب والشرق لم تكن لديهما ميزانية موحدة على مدى أكثر من 10 سنوات.



