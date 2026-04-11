استشهاد 6 فلسطينيين بقصف إسرائيلي على وسط قطاع غزة

استشهد 6 فلسطينيين، فجر اليوم السبت، جراء قصف إسرائيلي استهدف مخيم البريج وسط قطاع غزة.

ونقل "المركز الفلسطيني للإعلام" عن مصادر محلية قولها، إن "طائرات الاحتلال استهدفت حاجزا أمنيا قرب صيدلية طيبة في بلوك 9 بمخيم البريج وسط القطاع ما أسفر عن 6 شهداء على الأقل وإصابة آخرين".

كما أصيب 3 مواطنين إثر إلقاء مسيرة إسرائيلية قنبلة على خيمة نازحين في حي الرقب الغربي ببلدة بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار في بحر مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، تزامنًا مع إطلاق نار مكثف من الدبابات الإسرائيلية على وسط وشرقي خان يونس.

ونسفت القوات الإسرائيلية منشآت مدنية شرقي مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق آليات إسرائيلية النار شرقي وشمالي المدينة.

ووفق الصحة في غزة ، فإن "إجمالي عدد الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي بلغ 749 شهيداً، فيما وصل عدد الإصابات إلى 2060 ، إضافة إلى انتشال 759 شهيداً من تحت الركام".