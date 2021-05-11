السجن 5 أعوام لمتهمين باستدراج طبيب وتخديره ثم سرقته في الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عوض محمد إبراهيم خليفة، الاثنين، كل من: "خ.ع.خ"، صاحب معرض سيارات، و"هـ.ع.م"، ربة منزل، بالسجن 5 أعوام، لاتهامهما بسرقة "م.ش.ع"، طبيب جراحة عظام، وذلك في القضية رقم 33652 لسنة 2020 جنايات أول العامرية.

تعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول العامرية، يفيد تلقي بلاغا من المجني عليه، حول قيام المتهمين بسرقته أثناء تواجده في نطاق دائرة القسم.

وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث أنه أثناء سير المجني عليه في الطريق العام، استوقفته المتهمة الثانية، وعرضت عليه ممارسة الرزيلة معًا، فتوجها إلى إحدى الشقق المستأجرة في منطقة 6 أكتوبر، وغافلته وضعت مادة منومة له في العصير، وقامت بالاتصال بالمتهم الأول، وبحضوره صورا المجني عليه عاريًا وسرقا هاتفه المحمول، ومبلغ مالي، وسيارته، ثم تركاه ولاذوا بالفرار.

وبتتبع تحركاتهما والتوصل إليهما، تم تقنين الإجراءات، وبإلقاء القبض عليهما، واقتيادهما إلى قسم الشرطة وتحرير محضر بالواقعة، وبمواجهتهما أفاد المتهم الأول بأنه خطط للإيقاع بالمجني عليه من خلال قيام المتهمة الثانية بإغرائه، ثم سرقته وتقسم حصيلة ذلك فيما بينهما.

وبعرضهما على النيابة العامة، قررت حبسهما على ذمة التحقيقات، إلى أن أحيلا لمحكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: محمد جمال شاور، وطارق إبراهيم أبو الروس، وسامح سعيد سمك، وسكرتير الجنايات، محمد صالح.