شهدت أسعار الخضروات ارتفاعًا في تعاملات اليوم الثلاثاء، فيما استقرت أسعار الفاكهة وفقًا لأسعار الجملة بسوق العبور.
وجاءت أسعار الخضروات المتداولة طبقًا لآخر التحديثات على النحو التالي:
ارتفعت الطماطم بنحو 25 قرشًا لتتراوح من 1.5 إلى 3.75 جنيه.
وارتفعت البطاطس بنحو 20 قرشًا لتتراوح من 1.5 إلى 3 جنيهات.
واستقر البصل ليتراوح من 1.5 إلى 3.7 جنيه.
وارتفعت الكوسة بنحو 25 قرشًا لتتراوح من 1.5 إلى 4 جنيهات.
وارتفعت الفاصولياء بواقع نصف جنيه لتتراوح من 3 إلى 5.5 جنيه.
وارتفع الباذنجان البلدي بواقع جنيه ونصف ليتراوح من 2 إلى 3.5 جنيه.
كما زاد الفلفل الرومي البلدي بنحو نصف جنيه ليتراوح من 3 إلى 4.5 جنيه.
وزاد الفلفل الحامي البلدي بنحو نصف جنيه ليتراوح من 3 إلى 4.5 جنيه.
واستقر الخيار البلدي ليتراوح من 2 إلى 4 جنيهات.
واستقرت الملوخية لتتراوح من 2.5 إلى 4.5 جنيه.
وجاءت أسعار الفاكهة على النحو التالي:
استقر البرتقال الصيفي ليتراوح من 2 إلى 4 جنيهات.
واستقر اليوسفي ليتراوح من 4 إلى 8 جنيهات.
واستقر الليمون البلدي ليتراوح من 6 إلى 16 جنيهًا.
واستقر التفاح المصري ليتراوح من 9 إلى 15 جنيهًا.
واستقرت الجوافة لتتراوح من 4 إلى 7 جنيهات.
واستقرت الفراولة لتتراوح من 4 إلى 7 جنيهات.
واستقر الكانتلوب ليتراوح من 2.5 إلى 4.5 جنيه.