ارتفاع الدولار واليورو والإسترليني أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم

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تباينت أسعار صرف العملات في البنوك المصرية في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء.

فقد ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري قرشًا واحدًا ليسجل 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع.

كما ارتفع سعر صرف اليورو قرشين ليسجل 19.01 جنيه للشراء و19.14 جنيه للبيع، وصعد سعر الجنيه الإسترليني بنحو 7 قروش ليسجل 22.10 جنيه للشراء و22.25 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية، استقر الريال السعودي ليسجل 4.16 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، وارتفع الدينار الكويتي 9 قروش ليسجل 51.93 جنيه للشراء فيما انخفض سعر البيع قرشين ليسجل 52.28 جنيه.

وفي تعاملات البنك الأهلي، ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه قرشًا واحدًا ليسجل 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع، وارتفع سعر صرف اليورو قرشًا واحدًا ليسجل 18.92 جنيه للشراء وارتفع سعر البيع 5 قروش ليسجل 19.12 جنيه للبيع، وصعد الجنيه الإسترليني قرشًا واحدًا ليسجل 22.01 جنيه للشراء فيما ارتفع سعر البيع 4 قروش ليسجل 22.23 جنيه.

واستقر سعر الريال السعودي ليسجل 4.15 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع، وارتفع سعر الدينار الكويتي 4 قروش ليسجل 49.01 جنيه للشراء و52.21 جنيه للبيع.

ووفقًا لآخر تحديثات بنك مصر، ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه قرشًا واحدًا ليسجل 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع، وارتفع سعر اليورو قرشًا واحدًا ليسجل 18.92 جنيه للشراء وارتفع سعر البيع 4 قروش ليسجل 19.11 جنيه، واستقر سعر الجنيه الإسترليني عند 22.01 جنيه للشراء وزاد سعر البيع 3 قروش ليسجل 22.22 جنيه.

واستقر سعر الريال السعودي عند 4.15 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع، وارتفع الدينار الكويتي 4 قروش ليسجل 49.01 جنيه للشراء فيما ارتفع سعر البيع بنحو قرشين ليسجل 52.21 جنيه.