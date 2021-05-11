محافظ الشرقية يكرم رئيس مدينة منشأة أبو عمر لبلوغه سن المعاش

كرم الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، المحاسب فيصل الدريهمي، رئيس مدينة منشأة أبو عمر، وذلك بمنحه شعار المحافظة؛ لبلوغه السن القانوني للمعاش، وتقديرًا لما قدمه من جهد وأداء متميز خلال فترة عمله بالجهاز التنفيذي للمحافظة.

وأشاد المحافظ، في بيان له، اليوم الاثنين، بمجهودات رئيس مدينة منشأة أبوعمر خلال فترة عمله، والتي اتسمت بالجدية والمتابعة المستمرة لمرؤوسيه لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذا متابعته لكافة المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها بنطاق مدينته.

من جانبه، قال المحاسب فيصل الدريهمي، رئيس مدينة منشأة أبوعمر، إن تكريمه بعد رحلة عمل طويلة جاء لإرسال رسالة مفادها بأن التكريم لكل من أخلص في عمله وسعى بقدر استطاعته لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.