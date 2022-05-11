أسامة ربيع: وجود غرفة الملاحة الدولية في قناة السويس يدل على أهمية الهيئة بالنسبة لهم





قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن وجود غرفة الملاحة الدولية في قناة السويس وتوقيعها اتفاقية مشتركة يدل على أهمية القناة ومصر بالنسبة إليهم، منوهًا بأن الغرفة منوط بها كل أعمال صناعة النقل البحري واللوجستيات البحرية.



وأضاف ربيع، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء اليوم الأربعاء، أن البنود الأساسية لهذه الاتفاقية تتمثل في: تبادل الخبرات والمعلومات، الوقوف على كل متطلبات النقل البحري ومستجداته، وطلبات العملاء البحريين في العالم بأكمله.



ولفت إلى أن قناة السويس أصبحت محط أنظار العالم بأكمله خاصة بعد حادثة «إيفر جيفين» والإشادات الدولية التي تلقتها مصر والهيئة لنجاحها في تعويم السفينة الجانحة، علاوة على ما تم تحقيقه خلال جائحة كورونا.



وتطرق إلى الزيادات التي أقرتها هيئة قناة السويس خلال الفترة الماضية على عبور السفن، قائلا أن هذه الزيادات كانت عادلة بالنسبة للزيادات التي حدثت في الشحن ونقل الحاويات.



وفي وقت سابق اليوم، شهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وإسبن بالسون رئيس غرفة الملاحة الدولية ICS، توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين هيئة قناة السويس وغرفة الملاحة الدولية، وذلك على هامش الزيارة الرسمية الأولى لرئيس الغرفة لقناة السويس.