السجن 3 أعوام لمتهم بحيازة لفافة لمخدر الهيروين في الإسكندرية





عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال جمعة عقرب، اليوم الأربعاء؛ سائق يدعى "م.ال.ع"، 37 عامًا، بالسجن لمدة 3 أعوام؛ لاتهامه بالإتجار بالمواد المخدرة، وذلك في القضية المُقيدة برقم 1509 لسنة 2022 جنايات ثانٍ المنتزه.



وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ المنتزه، يفيد ضبط شخص وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، وذلك أثناء تواجده في نطاق دائرة القسم.



وجاء بالتحقيقات، المدعومة بتحريات المباحث، أن عملية الضبط جرت عقب توصل تحريات المباحث إلى أن المتهم عقد العزم على ترويج كمية من مخدر الحشيش على عملائه، فتم تقنين الإجراءات، وإعداد كمين له، حيث ألقي القبض عليه، وبتفتيشه عثر بحوزته على لفافة لمخدر الهيروين، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.



وباقتياد المتهم إلى ديوان قسم الشرطة، ومواجهته، أيد ما جاء بتحريات المباحث، وأقر بأن المخدرات التي ضُبِطت بحوزته؛ كانت بقصد الاتجار، والمبلغ المالي؛ من حصيلة البيع، والهاتف المحمول؛ لتسهيل الإتصال بعملائه، فتم تحرير محضر إداري بالواقعة.



وبعرض المتهم على النيابة العامة، قررت حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات، إلى أن أحيل لمحكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت بحقه حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: أيمن مصطفى الصحن، والمستشار وضاح محمد عبد السلام، والمستشار جلال فتحي أحمد عمار وسكرتير الجنايات سعيد عبد العظيم.