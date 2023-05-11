إنزاجي: الفوز على ميلان خطوة نحو تحقيق الحلم

أشاد سيموني إنزاجي المدير الفني لإنتر ميلان، بالمستوى الذي قدمه فريقه أمام ميلان، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

تغلب إنتر ميلان على غريمه ميلان، بنتيجة (2-0)، اليوم الأربعاء، في ملعب سان سيرو.

قال إنزاجي لشبكة أمازون برايم إيطاليا:"أنا راضٍ للغاية عن الأداء والنتيجة، كان الشوط الأول رائعًا ، لقد كان بإمكاننا حقًا تسجيل أكثر من هدفين".

تابع:"لقد كانت مباراة رائعة ، لقد مررنا بالفعل بالعديد من التجارب الصعبة ، لذلك نحن نعلم أنها ليست سوى نصف المهمة، سيكون لدينا جماهيرنا خلفنا في مباراة الإياب ونعلم أنه لا يزال هناك دفعة أخرى لتحقيق هذا الحلم ".

وأضاف:"غطى اللاعبين كل ركن من أركان الملعب ، وساعدوا بعضهم البعض ونعلم أن المهمة لم تنته بعد."