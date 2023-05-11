وزير المالية: ألمانيا لن تستطيع الوفاء بموعد نهائي آخر للموافقة على ميزانية 2024

أعلن وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أن الحكومة لن تستطيع الوفاء بموعد نهائي آخر للموافقة على ميزانية العام المقبل، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال ليندنر للصحفيين وهو على متن طائرة متجها إلى اليابان لحضور اجتماع لوزراء مالية مجموعة السبع، إنه لن يكون هناك اتفاق في النزاع بشأن الموازنة بحلول موعد 21 يونيو الذي حددته وزارته.

وجرى إلغاء ما يطلق عليها أحجار الزاوية التي تمثل الأساس لميزانية العام المقبل وتعكس الموارد المالية لكل وزارة، حيث أن الائتلاف الحاكم لا يمكنه الاتفاق على توزيع الأموال.

ومجددا سوف ينطلق العام المقبل مبدأ كبح الديون الألمانية الذي يقيد العجز الحكومي إلى 35ر0 % من إجمالي الناتج المحلي باستثناء أوقات الطوارئ.

وهناك فجوة قدرها 20 مليار يورو في ميزانية 2024 الحالية، حيث لا يزال يتعين سدها في المفاوضات حول الميزانية.