إصابات بين رجال الشرطة والإطفاء جراء انفجار داخل بناية شاهقة بألمانيا

وقع انفجار في بناية شاهقة بمدينة راتينجن غربي ألمانيا، اليوم الخميس، مما أسفر عن إصابة عدد من أفراد الشرطة ورجال الإطفاء، إصابة بعضهم خطيرة.

وذكر متحدث باسم الشرطة إن قوات خاصة اقتحمت الشقة التي وقع بها الانفجار حيث ألقت القبض على صاحبها -57 عاما.

وقال وزير داخلية ولاية شمال الراين ويستفاليا، هربرت رويل، إن الشرطة عثرت على جثة داخل الشقة، وأضاف في تصريحات أمام لجنة شئون الداخلية في برلمان الولاية أنه لا يستطيع بعد الإدلاء بمعلومات عن هوية صاحب الجثة.

وأفادت بيانات الشرطة بأنه تم نقل صاحب الشقة إلى المستشفى حيث يعاني "إصابات بالغة"، وذكرت متحدثة باسم الشرطة أنها لا يمكن بعد تحديد ما إذا كانت الإصابات التي وقعت له كانت جراء الانفجار أم أنها وقعت له أثناء القبض عليه.

وبحسب الشرطة، وقع الانفجار في إحدى شقق البناية الشاهقة قبل وقت قليل من ظهر اليوم، وقال الوزير المحلي إن الانفجار أسفر عن إصابة عشرة من أفراد قوات الإطفاء بالإضافة إلى شرطيين اثنين مشيرا إلى أن حالة بعض المصابين خطيرة.

وتابع الوزير أنه لا يستطيع بعد أن يقول ما إذا كان ما حدث هو هجوم مستهدف.

ولا تزال ملابسات الانفجار وأسبابه غير معروفة بعد.

وذكر الوزير أن الأبحاث على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت أن الرجل ينتمي فكريا إلى وسط منكري كورونا.

وأوضح رويل أنه تم استدعاء قوات الإنقاذ لإسعاف شخص بحاجة إلى المساعدة في الطابق العاشر من البناية، وذكر أن الشرطة استدعت قوات الإطفاء لتفتح باب الشقة التي تعيش بها امرأة مع ابنها، وقال إن النيران اندلعت في الغرفة وذلك بعد أن تسبب الابن في حدوث الانفجار بشيء لم يتم تحديده بعد على وجه الدقة مشيرا إلى أن الابن واجه قوات الإنقاذ بإلقاء شيء ما عند الباب وتلا ذلك وقوع الانفجار.

وفي تطور لاحق، أفادت معلومات وردت ل(د.ب.أ) بأن الجثة التي تم العثور عليها داخل الشقة هي لشخص توفي قبل وقت طويل من الانفجار.