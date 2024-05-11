ما رسائل الجامعة العربية في اليوم العالمي للتضامن مع الإعلام الفلسطيني؟

أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع الإعلام والاتصال السفير أحمد رشيد خطابي، أن يوم التضامن العالمي مع الإعلام الفلسطيني، يحمل رمزية تضامنية قوية مع الجسم الاعلامي الفلسطيني وخاصة في سياق التطورات الراهنة للقضية الفلسطينية وتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضاف خطابي في بيان، اليوم السبت، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الإعلام الفلسطيني، الذي يصادف تاريخ اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي للصحفية الراحلة شيرين أبو عاقلة، أن يفوق العدد الإجمالي للصحفيين الذين فقدوا حياتهم في مناطق النزاعات المسلحة بالعالم عام 2023.

وشدد السفير خطابي على التضامن الراسخ لجامعة الدول العربية مع الإعلام الفلسطيني، مؤكدا على ضرورة حماية الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة وبلدات ومدن الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة، وتأمين سلامتهم البدنية والمعنوية عملا بمقتضيات القانون الدولي الإنساني، لما يتعرضون له من انتهاكات جسيمة من قتل واعتقال ومداهمات ومنع، كما حصل في الآونة الأخيرة، مع القرار التعسفي المتعارض مع الحق في الإعلام بشأن إغلاق السلطات الاسرائيلية قناة "الجزيرة" والاستيلاء على أجهزتها ومعداتها التقنية.

واعتبر خطابي أن هذه الاجراءات اللاشرعية في حق الإعلام الفلسطيني وغيره من المؤسسات الإعلامية تشكل خرقا للمواثيق الدولية، بدءا بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الأمم المتحدة بعد الحرب الثانية واندحار النازية، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وما تبعه من إعلانات دولية بشأن حرية الرأي والحق في الوصول إلى المعلومات، ومنها خطة العمل الأممية بشأن خلق بيئة حرة وآمنة للصحفيين و"إعلان مبادئ الاتحاد الدولي للصحفیین الخاصة بممارسة مھنة الصحافة".

وناشد السفير خطابي المنظمات الحقوقية المعنية والمنابر الإعلامية والشبكات الرقمية المؤمنة بحرية الصحافة عبر العالم، بالانخراط في خطوات تضامنية داعمة وتدابير معززة لمساءلة الجناة ولحماية الصحفيين الفلسطينيين وغيرهم من الذين يؤدون رسالتهم وواجبهم المهني في تغطية العدوان الإسرائيلي، ونقل الحقائق الميدانية المروعة.