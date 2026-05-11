قيادي عسكري سوداني: قواتنا في أفضل حالاتها وتستعد للقضاء على ما تبقى من التمرد

أكد نائب رئيس هيئة الأركان السودانية للإدارة الفريق ركن عبدالخير عبدالله ناصر، أن القوات المسلحة السودانية في أفضل حالاتها وتعد العدة للقضاء على ما تبقى من التمرد.

وشدد "ناصر"، في بيان نشره الجيش السوداني اليوم الاثنين، على وجود "تنسيق كبير بين القوات المسلحة السودانية والقوات المساندة لها وجميعها يعمل تحت قيادة القوات المسلحة فهي ستصبح جزءاً من هذا الجيش العظيم"، مؤكدا أن الشائعات المنتشرة هدفها معلوم، داعيا المواطنين لعدم الالتفات لها.

وأشار خلال مشاركته في افتتاح منشآت الفرقة الثالثة مشاة بشندي، إلى الانتصارات الأخيرة في محوري كردفان والنيل الأزرق، مشيدا بدور الفرقة الثالثة البطولي في "حرب الكرامة".

وأوضح أن "المنشآت الجديدة التي نفذتها الفرقة الثالثة إضافة كبيرة لتحسين بيئة العمل وتقديم الخدمات الصحية والطبية لمنسوبي القوات المسلحة والمواطنين على حدٍ سواء".

يشهد السودان، حربا منذ أبريل 2023، حيث اندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية.

ووصفت الأمم المتحدة الصراع بأنه أكبر أزمة إنسانية في العالم، ونزح حوالي 12 مليون شخص جراء الصراع كما يواجه نصف عدد السكان صعوبة في الحصول على الغذاء.