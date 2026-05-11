نائب وزير الصحة يحيل مقصرين للتحقيق خلال جولة مفاجئة بمنشآت قنا الطبية

أجرى الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، زيارة تفقدية موسعة بمحافظة قنا، شملت مستشفى قنا العام، وعيادة التأمين الصحي الشاملة بسيدي عبدالرحيم، ومستشفى نجع حمادي العام، ومركز طب أسرة نجع حمادي، للاطمئنان على انتظام سير العمل وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة التي تنفذها الوزارة لرصد التحديات واتخاذ الإجراءات التصحيحية الفورية.

واستهل نائب الوزير جولته بمستشفى قنا العام، حيث تفقد قسم الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية، ورصد تأخر تشغيل بعض العيادات، ما تسبب في تكدس المواطنين.

وعلى الفور، وجه باستدعاء مدير العيادات ورؤساء الأقسام، وسرعة تواجد الأطباء، كما قرر خصم أسبوعين من الحافز المادي لمدير العيادات الخارجية ونائبه، ورؤساء أقسام الأطفال والجلدية والأسنان، مع تحويل الأطباء المتغيبين إلى التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وشدد الدكتور عمرو قنديل على ضرورة الالتزام بمواعيد العمل، وزيادة عدد الأطباء لتيسير تقديم الخدمة للمرضى.

وخلال تفقده للأقسام المختلفة، أشاد بأداء المعمل وبنك الدم، موجها بسرعة توفير بعض فصائل الدم الناقصة، كما تفقد قسم الأشعة والرعاية المركزة، واستمع إلى آراء المرضى.

ووجه بتحسين مستوى النظافة وإزالة الكهنة خلال أسبوع، مع توقيع خصم مالي على شركة النظافة، مؤكدًا أنه لا تهاون مع أي تقصير يمس صحة المواطنين، كما شدد على تفعيل فريق خدمة المواطنين للاستجابة السريعة للشكاوى.

وانتقل نائب الوزير إلى عيادة التأمين الصحي الشاملة بسيدي عبدالرحيم، حيث اطمأن على توافر الأدوية، ووجه بسرعة توفير أدوية مرضى الكلى، كما استمع إلى شكاوى المواطنين، مطالبًا بتقليل فترات الانتظار، وقدم الشكر للفريق الطبي على التحسن الملحوظ في الأداء.

وتابع الدكتور قنديل جولته بمستشفى نجع حمادي العام، حيث رصد بعض أوجه القصور في التعامل مع الحالات، إلى جانب ازدحام المرافقين، فوجه بتنظيم دخول المرافقين وتوقيع خصم على شركة الأمن.

كما أشاد بأداء فريق الرعاية المركزة، مطالبًا بزيادة معدلات إجراء العمليات الجراحية للاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة.

ثم زار مركز طب أسرة نجع حمادي، وأشاد بغرفة صرف العلاج على نفقة الدولة وانتظام الخدمات، موجهًا بالإعلان الجيد عنها وعقد اللجان الثلاثية بانتظام.

كما أثنى على مستوى الخدمات المقدمة في عيادات طب الأسرة، والمبادرات الرئاسية، والتطعيمات، والعلاج الطبيعي.

وفي ختام الزيارة، عقد نائب وزير الصحة اجتماعًا موسعًا بحضور قيادات المديرية والوزارة، استعرض خلاله تقييم الأداء، حيث تصدر مستشفى قفط التخصصي التقييم بين المستشفيات، فيما جاءت إدارة نجع حمادي الصحية في صدارة الإدارات الصحية.

وقرر الدكتور عمرو قنديل صرف مكافأة شهر كامل لمدير إدارة نجع حمادي الصحية، ومكافأة أسبوعين لعدد من الفرق المتميزة، شملت فريق المعمل المشترك، ومعمل الرصد البيئي، وفرق مكافحة ناقلات الأمراض والأمراض المدارية والقواقع وصحة البيئة.

كما قرر صرف مكافأة أسبوعين لفرق العمل في ست منشآت للرعاية الأولية حصلت على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

ووجه نائب الوزير بمنح مهلة شهر لتلافي جميع السلبيات التي تم رصدها، مؤكدًا أن هذه الجولات الميدانية تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتكثيف المتابعة المستمرة، وتذليل أي عقبات، وضمان حصول المواطنين على خدمة طبية لائقة وعالية الجودة في مختلف المحافظات.