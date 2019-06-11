مجلس النواب يوافق على اتفاقية بشأن برنامج دعم المشروعات النسائية

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية رقم 178 لسنة 2019 بشأن الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج دعم المشروعات النسائية، والذي تتيح بمقتضاه الوكالة الفرنسية للتنمية للحكومة المصرية تسهيلاً ائتمانياً بحد أقصى يبلغ 50 مليون يورو ومنحة بحد أقصى تبلغ مليون يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 28 يناير 2019.

كان مجلس النواب قد أحال في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 12 مايو 2019 قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 178 لسنة 2019 إلى لجنة مشتركة من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة والتضامن الاجتماعي.

عقب ذلك قرر رئيس مجلس النواب رفع الجلسة العامة على أن تعقد الجلسة القادمة في الثانية عشرة ظهر السبت الموافق 22 يونيو، وذلك لمناقشة موازنة العام المالي 2019 / 2020.