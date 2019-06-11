ميدو: الزمالك متمسك بشيكابالا وسأجعله الأفضل في مصر مع المقاصة

أكد أحمد حسام ميدو، المدير الفني الجديد لمصر المقاصة، أنه مستعد للتعاقد مع شيكابالا في أي فريق يتولى تدريبه.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية "سأرى موقف شيكابالا مع الزمالك، بحسب معلوماتي فإن الفريق يريد الإبقاء عليه بالموسم المقبل".

وأكمل "مستعد للتعاقد مع شيكابالا في أي فريق اتواجد فيه، وسأجعله أفضل لاعب في مصر مرة أخرى إن جاء المقاصة مثلما حدث مع الإسماعيلي".

وعن باسم مرسي: "مهاجم كبير لكن حدثت له بعض التعثرات سواء من القرارات الخاطئة أو الظروف التي لم تساعده".