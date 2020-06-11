فنلندا تعيد فتح حدودها مع الجيران باستثناء السويد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت فنلندا اليوم الخميس، أنها سوف تعيد فتح حدودها أمام المسافرين من ست دول مجاورة ليس من بينها السويد وسط.

وقالت الحكومة إن الزوار من إستونيا ولاتفيا وليتوانيا والنرويج والدنمارك وأيسلندا يمكنهم السفر إلى فنلندا بدءا من يوم الاثنين ولن يتحتم الخضوع لفترة العزل الذاتي التي تستمر 14 يوما.

وتتعلق التدابير بالحدود البرية بين فنلندا والنرويج وكذلك خدمات الطيران والعبارات بين فنلندا والنرويج وأيسلندا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا.

وقالت وزيرة الداخلية ماريا أويسالو للصحفيين: "للأسف وضع الجائحة سيء للغاية في السويد لدرجة أنه لا يمكننا تخفيف القيود بعد (بالنسبة لها)".

وسوف تطبق الاستثناءات على الزوار الذين لديهم منزل أو منزل عطلات في فنلندا أو الذين لديهم أسرة في فنلندا.

وقالت اوهيسالو إن مجلس الوزراء سوف يوافق على القرارات يوم الجمعة وأنه سوف يتم مراجعة الوضع خلال الأسبوعين المقبلين.

وحتى اليوم الخميس، سجلت فنلندا 325 حالة وفاة و7064 إصابة بفيروس كوفيد-19، بينما سجلت السويد 4814 حالة وفاة وأكثر من 48 ألف إصابة بالفيروس.

ويبلغ تعداد سكان فنلندا نحو 5ر5 مليون نسمة فيما يبلغ تعدد سكان السويد 2ر10 مليون نسمة.