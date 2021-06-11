المتحف القومي للحضارة يستقبل عملة تذكارية هدية من عهد السلطان فؤاد

سلم المواطن أحمد عاشور أحمد إهداء إلى المتحف القومي للحضارة، عبارة عن عملة تذكارية من عهد السلطان فؤاد، مما يدل على شغف الزائرين ورغبتهم فى إثراء مقتنيات المتحف.



يأتي ذلك فى ظل الاقبال الشديد على المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، وارتفاع الوعى الثقافى والحضارى والأثرى بينهم.



وقال الدكتور أحمد فاروق غنيم، رئيس هيئة المتحف، إن هذا الشاب المصرى مثال رائع ويحتذىً به للشباب المصرى علىً حرصه على اثراء المتحف بمقتنيات من التراث والتاريخ تمثل اضافه للمتحف وزواره.



وأضاف غنيم، أن عاشور استطاع بفكره الواعى وادراكه المستنير وادائه الراقى أن يكون نموذجا يحتذى به، مؤكدا أن هذا الفعل دليل واضح على زياده الوعى الحضارى والثقافى لدى ابناء الشعب المصرى ورد فعل ايجابى لمجهودات الدوله فى اثراء الحياه الثقافيه وخاصة ما تبذله وزاره السياحه والاثار من مجهودات فى مجال المتاحف والاماكن الاثريه.