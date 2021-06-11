الاتحاد الأوروبي يوصى بالإعفاء من الحجر الصحي لمن تلقوا تطعيما كاملا ضد كورونا

وافق ممثلون عن الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة على إعفاء الأشخاص الذين تلقوا تطعيما كاملا باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، من إجراءات الحجر الصحي عند سفرهم لقضاء عطلة الصيف داخل دول التكتل.

وأوصى سفراء دول الاتحاد الأوروبي بضرورة عدم خضوع الأشخاص الذين تلقوا جرعتين من اللقاح قبل 14 يوما، على الأقل، من سفرهم، لاختبار كورونا، أو تطبيق إجراءات الحجر الصحي.

وتأتي هذه التوصية قبل أيام قليلة فقط من بدء العمل بالشهادة الرقمية الخاصة بتلقي لقاح فيروس كورونا في جميع دول الاتحاد اعتبارا من الأول من يوليو المقبل.

وتمثل هذه الشهادة دليلا يتم الاعتراف به بشكل متبادل بين دول الاتحاد الأوروبي، وهي تظهر حصول صاحبها على اللقاح أو خضوعه لاختبار الكشف عن الفيروس أو تعافيه من العدوى.

ووفقًا للتوصية، سيتعين أيضًا على عدد أقل من الأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح الخضوع للحجر الصحي، حيث يمكن أن يُطلب من القادمين من منطقة مصنفة على أنها "حمراء داكنة" (عالية الخطورة) عزل أنفسهم وإجراء اختبار للكشف عن الفيروس لدى وصولهم، في حين يمكن أن يطلب من الأشخاص القادمين من دول أخرى غير المصنفة على أنها عالية الخطورة إجراء اختبار قبل أو بعد الوصول.