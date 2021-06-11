وزير الرياضة يهنيء لاعبي منتخب الخماسي الحديث بالتأهل لنهائي بطولة العالم

قدم أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التهنئة لمجلس إدارة الاتحاد المصري للخماسي الحديث برئاسة شريف العريان ، ولاعبي المنتخب على التأهل إلى نهائي منافسات فردي الرجال ضمن بطولة العالم للخماسي الحديث والتي تستضيفها مصر في الفترة 8-14 يونيو الجاري بمشاركة نحو 500 لاعب ولاعبة من 50 دولة.

وكان اللاعبون أحمد الجندي وإسلام حامد ومهند طارق وأحمد أشرف قد تأهلوا لنهائي منافسات الرجال ليتنافسوا على المراكز الثلاثة الأولى بالبطولة المؤهلة مباشرة إلى أولمبياد طوكيو، ومن المقرر انطلاق نهائي البطولة على مستوى فردي الرجال بعد غد الأحد.

وأشاد وزير الرياضة بالمستوى المتميز للاعبين المشاركين ببطولة العالم للكبار للخماسي الحديث، وكافة التجهيزات والاستعدادات المتعلقة بتنظيم البطولة الأهم في مشوار التأهيل لأولمبياد طوكيو، مثنياً على أداء لاعبي المنتخب المصري، متمنياً لهم كل التوفيق والفوز بالبطولة.

من جانبه، أكد شريف العريان رئيس الإتحاد المصري للخماسى الحديث ، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، على تفوق لاعبي مصر وتميز مستواهم بالبطولة الأمر الذي يبعث التفاؤل في تحقيق الفوز بها، وتأهل منتخب مصر لأولمبياد طوكيو بالحد الأقصى المسموح به وهو 4 لاعبين بواقع لاعبتن ولاعبتان، وذلك بعد أن حجز المنتخب مقعدين للاعبة هايدي عادل وشريف نظير بعد حصولهما على ذهبية البطولة الإفريقية.

ولفت رئيس اللجنة المنظمة للبطولة إلى المتابعة اللحظية لكل التجهيزات والاستعدادات بالملاعب والصالات المخصصة لاستضافة المنافسات بهيئة استاد القاهرة الدولي، وكذا منافسات بطولة العالم لليزر-رن التي تقام على هامش بطولة العالم للكبار للخماسي الحديث، مشيراً إلى اشادة الوفود بتنظيم مصر للبطولة، وحسن الاستقبال والإقامة، وتوفير كافة احتياجاتهم، بجانب تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية لحماية جميع اللاعبين والوفود من انتشار فيروس كورونا.