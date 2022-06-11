«المدرسة الأجنبية» على أعتاب العودة للمنتخب

يتجه الاتحاد المصري لكرة القدم لتعيين مدربًا جديدًا للمنتخب الوطني الأول، وذلك بعد الاستقرار على الإطاحة السريعة بإيهاب جلال، المدير الفني الحالي، في أعقاب الهزيمة المفاجئة أمام إثيوبيا بتصفيات كأس الأمم الإفريقية "كوت ديفوار 2023".

وأكد مصدر مسئول باتحاد الكرة أن مجلس إدارة الاتحاد استقر على تعيين جهاز فني جديد للمنتخب يقوده مدربًا من المدرسة الأجنبية، على أن يتم دراسة عددًا من السير الذاتية خلال الأيام المقبلة.

وعقد الاتحاد المصري برئاسة جمال علام اجتماعًا مساء الجمعة واستمر حتى فجر اليوم السبت، وذلك لمناقشة موقف الجهاز الفني للمنتخب الوطني، وتم الاستقرار على إقالة إيهاب جلال من منصب المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، مع تأجيل الإعلان وتنفيذ ذلك القرار لعدة أيام.

وأكد مصدر في اتحاد الكرة أن النية داخل مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم هي الإطاحة بإيهاب جلال من تدريب المنتخب، مُشيرًا إلى أن مسئولي الجبلاية مضطرون حاليًا لتأجيل اتخاذ ذلك القرار لحين الانتهاء من مباراة كوريا الجنوبية الثلاثاء المقبل.

وأوضح المصدر أنه من الممكن أن يتم الإعلان عن توجيه الشكر لإيهاب جلال وجهازه المعاون عقب العودة من رحلة كوريا الجنوبية مباشرةً.

وكان اتحاد الكرة قد أكد أنه من المنتظر اتخاذ العديد من القرارات الهامة والحاسمة في جلسة مجلس الإدارة الخميس المقبل تشمل العديد من الملفات الهامة.