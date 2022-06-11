وكيل الأزهر: صفحات الغش تعتمد على نماذج مزيفة وتتعلق بسنوات سابقة

تفقد د. محمد الضويني وكيل الأزهر، اليوم السبت، لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمحافظة السويس؛ للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات، والتأكد من انضباط العمل بها، وتوافر الجو المناسب للطلاب لتأدية امتحاناتهم، والتزام الجميع طلابا ومراقبين بالضوابط وعدم الخروج على النظام العام للامتحانات.

وأكد وكيل الأزهر، خلال تفقده لجان معاهد السويس والمستقبل بنين وبنات، أثناء أداء امتحان اللغة الأجنبية للقسم العلمي، أن امتحانات الثانوية الأزهرية تسير وفق الأسس والضوابط المقررة لضبط سير الامتحانات.

وأشار إلى قيام مشيخة الأزهر وقطاع المعاهد الأزهرية بتسيير فرق متابعة إلى المناطق الأزهرية المختلفة للتأكد من ضبط الامتحانات، والعمل على توفير المناخ المناسب للطلاب، والحد من أي خروج على الضوابط المقررة.

واطمأن وكيل الأزهر على الطلاب، ومدى ملاءمة أسئلة الامتحان لمستواهم، موضحا أن هناك نقاط خاصة بكل امتحان لتمييز الطالب المتفوق والمجتهد في المذاكرة.

وشدد على رؤساء اللجان بمتابعة توفير المياه المبردة للطلاب، والتأكد من التهوية الجيدة للفصول لتوفير المناخ المناسب للطلاب خلال أدائهم الامتحان، خاصة خلال الأيام الحالية، لما تشهده من ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، بالإضافة إلى التأكيد على تواجد الزائرة الصحية وتوفر أدوية الطوارئ لإسعاف أي حالة تظهر عليها أعراض الإعياء أو التعب بسبب الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة.

ودعا وكيل الأزهر الطلاب إلى الحرص على التركيز في المذاكرة ومراجعة المواد الدراسية قبل أداء الامتحانات، وعدم إهدار وقت المذاكرة في تتبع صفحات ومواقع الغش الوهمية المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح أن تلك الصفحات تعتمد على نشر نماذج امتحانات مزيفة أو خاصة بسنوات سابقة، وأنه لا يوجد تسريب لامتحانات الثانوية الأزهرية، حيث تحظى منظومة الامتحانات بدرجة عالية من التأمين، وأن ما يثار من وقت لآخر على صفحات التواصل الاجتماعي هي حالات معدودة لتمرير ورقة الامتحان بعد انتهاء الزمن المحدد للإجابة، ويتم عمل محاضر فورية بها ومحاسبة المتورطين فيها.

وتفقد الدكتور الضويني في نهاية جولته، ديوان عام منطقة السويس الأزهرية ومنطقة الوعظ ولجنة الفتوى، لمتابعة انتظام العمل، بالإضافة إلى تفقد لجان الامتحانات الشفوية، ومراكز توزيع الأسئلة، والتأكد من تأمينها، وتجهيزها بالكاميرات وأجهزة الكمبيوتر اللازمة.