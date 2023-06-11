روى اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، تفاصيل جديدة عن حادثة اللنش السياحي الذي التهمته النيران في مرسى علم.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأحد: «من حسن الحظ أنه مركب سفاري وكان بجواره مركب آخر فاتجه نحوه وبدأت عملية الإنقاذ».

وأضاف أن الحريق كان ضخما وسريعا، كما أن سرعة الرياح زادت من صعوبة الموقف، مشيرا إلى أن سرعة التحرك ساهمت في إنقاذ من كانوا على متن المركب، فيما تتبقى ثلاث حالات مفقودة.

وتابع: «تم سحب لنش مرسى علم ناحية الشاطئ ولا نعرف إن كان المفقودون الثلاثة في البحر أم على متن المركب.. بعد عملية التبريد ستتم المعاينة قد نعثر عليهم على متن المركب».

وتحدث عن خصائص ومواصفات اللنش، قائلا: «المركب طوله 36 متر وعرضه 7 أمتار، وهو من المراكب التي أجرت صيانة وتجديدا بالكامل وحصلت على الرخصة منذ شهر».

وأوضح أن حالة اللنش كانت جيدة جدا، وهو يتبع شركة معروفة على مستوى العالم معقبا: «مركب محترمة وحصل على جوائز عالمية».

ولفت إلى أن الحريق بدأ من غرفة المحرك وقد يكون السبب هو ماس كهربائي، لكن الأمر سيتضح أكثر مع إجراء المعاينة ومواصلة التحقيقات.