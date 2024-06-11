مسئول إسرائيلي: خطة بايدن بشأن غزة لا تتعارض مع أهدافنا من الحرب

ٌقال مسئول حكومي إسرائيلي اليوم الثلاثاء إن الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف إطلاق النار في غزة لا تتعارض مع الأهداف الإسرائيلية من الحرب.

وتابع المسؤول أن "إسرائيل لن تنهي الحرب قبل تحقيق جميع أهدافها من الحرب: تدمير قدرات حماس العسكرية وللحكم، وإطلاق سراح جميع الرهائن وضمان ألا تشكل غزة تهديدا لإسرائيل في المستقبل".

وأضاف أن "الاقتراح المقدم يتيح لإسرائيل تحقيق هذه الأهداف، وستفعل إسرائيل ذلك بالفعل".

ووافق مجلس الأمن الدولي يوم أمس الاثنين على اقتراح بايدن الذي ينص على وقف إطلاق النار على ثلاث مراحل.