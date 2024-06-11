 تقرير: رد حماس والجهاد على مقترح إسرائيل للهدنة في غزة تضمن هذه التعديلات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تقرير: رد حماس والجهاد على مقترح إسرائيل للهدنة في غزة تضمن هذه التعديلات

وكالات
نشر في: الثلاثاء 11 يونيو 2024 - 9:59 م | آخر تحديث: الثلاثاء 11 يونيو 2024 - 9:59 م

قالت مصادر لقناة "الجزيرة"، اليوم الثلاثاء، الرد الذي سلمته حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية اشتمل على تعديلات للمقترح الإسرائيلي.

وأضافت المصادر خلال تصريحاتها للقناة أن الرد الذي تم تسليمه اشتمل على تعديلات للمقترح الإسرائيلي، بما يشمل وقف إطلاق النار، شملت الانسحاب من كامل قطاع غزة بما فيه الجانب الفلسطيني من معبر رفح ومحور فيلادلفيا.

وأعلنت مصر وقطر عن تسلّمهما، اليوم الثلاثاء، رداً من حماس والفصائل الفلسطينية، حول المقترح الأمريكي بشأن صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين، بحسب بيان لوزارة الخارجية.

ويؤكد الجانبان، أن جهود وساطتهما المشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة إلى حين التوصل إلى اتفاق، حيث سيقوم الوسطاء بدراسة الرد والتنسيق مع الأطراف المعنية حيال الخطوات القادمة.

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