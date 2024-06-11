 غارات جوية إسرائيلية تستهدف بلدة حوش السيد علي قرب الحدود السورية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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غارات جوية إسرائيلية تستهدف بلدة حوش السيد علي قرب الحدود السورية

وكالات
نشر في: الثلاثاء 11 يونيو 2024 - 12:46 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 11 يونيو 2024 - 12:46 ص

أفادت مراسلة روسيا اليوم بأن غارات جوية إسرائيلية استهدفت ليل الاثنين - الثلاثاء، بلدة حوش السيد علي بقضاء الهرمل في الشمال الشرقي للبنان، قرب الحدود اللبنانية السورية.

وأظهرت مقاطع فيديو اتفجارات ضخمة جراء الغارات الاسرائيلية على بلدة حوش السيد علي عند الحدود اللبنانية السورية.

وهلعت فرق الدفاع المدني إلى مكان الاستهداف، وباشرت اخماد الحرائق الناجمة عن الغارات الجوية الإسرائيلية على قضاء الهرمل، الذي يبعد أكثر من 100 كلم عن الحدود اللبنانية الجنوبية.

ويأتي هذا الرد الإسرائيلي بعد أن أعلن "حزب الله" اللبناني يوم الاثنين إسقاط طائرة مسيّرة إسرائيلية من نوع "هرمز 900" فوق أجواء منطقة إقليم التفاح جنوبي لبنان، وبذلك يصبح عدد الطائرات بدون طيار التي أسقطها الحزب منذ 8 أكتوبر، 7 مسيّرات.

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