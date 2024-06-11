الرئيس الألماني يستقبل زيلينسكي في برلين

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قبل بدء مؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا، استقبل الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في برلين اليوم الثلاثاء.

ويعتزم شتاينماير بعد ذلك المشاركة في المؤتمر ومتابعة خطاب زيلينسكي في البرلمان الألماني (بوندستاج).

ولم يتم الإفصاح عن محتوى المحادثات الثانئية بين الرئيسين حتى الآن.

وكان شتاينماير وزيلينسكي قد التقيا من قبل في قصر بلفيو الرئاسي في برلين في مايو من العام الماضي.

وكانت العلاقة بين الرئيسين متوترة في أعقاب بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، بعد أن استبعدت كييف دعوة شتاينماير للزيارة في أبريل 2022.

وكان شتاينماير يريد السفر إلى العاصمة الأوكرانية مع نظرائه من بولندا ودول البلطيق الثلاث.

وفي وقت لاحق، زار شتاينماير كييف وحده. وتعتبر العلاقة بين الرئيسين هادئة الآن.